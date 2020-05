Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : "La charité se fout de l’hôpital"

Mercredi 13 mai, à l’issue du Conseil des ministres, la porte parole du gouvernement, l’ineffable Sibeth Ndiaye, annonçait qu’une médaille de 1884 (et tombée dans l’oubli depuis) allait être ressuscitée afin de rendre hommage au dévouement des personnels soignants, durant l’actuelle crise sanitaire. Elle précisait également que le président de la république souhaitait « que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l’hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la Covid-19 ».



Par contre, Mme Ndiaye ne soufflait mot des remerciements sonnants et trébuchants, à savoir les primes promises par Emmanuel Macron, renvoyées peut-être aux calendres grecques. Car, à ce jour, ces primes, entre 500 et 1500€ selon le lieu d'exercice principal des professionnels concernés, n’ont toujours pas été versées.



Quelques jours plus tôt, des députés de la majorité LREM avaient proposé que les salariés puissent faire don de jours de congé ou de RTT au bénéfice des personnels soignants. Ces congés et RTT pourraient être transformés en chèques vacances. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a salué cette initiative. On n’en attendait pas moins d’elle !



Avec les applaudissements quotidiens à 20 heures, ces deux initiatives ne tentent-elles de nous faire oublier les déclarations d’Emmanuel Macron, le 25 mars à Mulhouse : « à l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital » ? Sans détailler ni le montant, ni les modalités de cette revalorisation, le président prenait l’engagement que « cette réponse sera profonde et dans la durée ».



Mais les sœurs Anne de l’hôpital public ne voient toujours rien venir. Si cela peut leur mettre du baume au cœur, E. Macron qui n’en finit plus d’être dans la contrition, reconnaissait, le 15 mai, une « erreur dans la stratégie annoncée ».



UNE ERREUR DE STRATÉGIE !!!! Voyons, M. Le Président, laisser mourir l’hôpital - comme vous et vos prédécesseurs l’avez fait -, c’est pire qu’un crime, c’est une faute. Ne pas rémunérer les personnels soignants à hauteur de leur investissement (la France, en termes de salaire des personnels soignants, figure au 22e rang, sur 33, du classement de l’O.C.D.E.), ce n’est pas une erreur de stratégie, c’est une posture idéologique. La même qui vous faisait répondre à une aide-soignante, en avril 2018 au C.H.U de Rouen, qu’il n’y avait pas d’« argent magique ». Étrangement, c’est le même argument néolibéral utilisé presque mot pour mot par l’ex-Première ministre britannique, Theresa May, l'année dernière.



Or, de « l’argent magique », comme le révèle Médiapart (« Emmanuel Macron, l’aide-soignante et l’argent magique », 5 avril 2018), la Banque Centrale Européenne en trouve chaque mois - 30 milliards d'euros - pour racheter des titres sur les marchés.



Aujourd’hui que débute le « Ségur de la Santé », le ministre Olivier Véran aura beau s’agiter pour mettre en musique la parole présidentielle, nombre de Français, soignants ou non, n’y croit pas, n’y croit plus. La parole politique, dans notre pays, est dévaluée, à force de promesses jamais tenues. Le système politique dont la crise actuelle a démontré l’archaïsme est à bout de souffle.

C’est aux citoyens de réinventer une véritable société des communs. À l’image des femmes et des hommes du service public de la santé qui, dans un contexte fortement dégradé par des décennies de gestion purement comptable de l’hôpital, ont, par leur dévouement, évité une catastrophe sanitaire majeure.



À l’image des enseignants qui, avec leurs ordinateurs personnels, des abonnements internet payés de leurs poches, ont multiplié les innovations, ont fait preuve de créativité pour faire vivre la continuité pédagogique.



À l’image de toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de vivre presque normalement : en permettant l’ouverture des magasins d’alimentation, en ramassant régulièrement nos poubelles, en veillant sur notre sécurité…



Au cours de ces 55 jours de confinement, ce ne sont pas les premiers de cordée, si chers au cœur de nos gouvernants, qui ont fait fonctionner le pays. Ce sont bien les « premiers de corvée ». Et demain, après-demain, le jour d’après, il ne faudra pas avoir la mémoire courte !