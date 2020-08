Courrier des lecteurs Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Je me souviens d’un pays…"

Par Mohamed Aït-Aarab - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 14:13 | Lu 63 fois

1.

Je me souviens d’un pays, langue de terre entre mer et montagne, où coulaient le lait et le miel, où la joie de vivre avait posé son bâton.



2.

Je me souviens d’un pays heureux, protégé des malheurs du monde par la frondaison flamboyante de son cèdre.



3.

Je me souviens d’un pays que les mots-espérance d’Andrée Chedid avaient versifié.



4.

Je me souviens d’un pays chanté par la voix douloureuse de Fairuz.



5.

Je me souviens d’un pays que l’on disait Suisse du Proche-Orient.



6.

Je me souviens d’un pays qui avait noms divers - Paix, Solidarité, Tolérance, Liberté -, mais qui disaient tous la dignité de l’Homme.



7.

Je me souviens d’un pays où écrire, parler, rire, penser, vivre, n’étaient pas des crimes.



8.

Je me souviens d’un pays martyr des ambitions voisines.



9.

Je me souviens d’un pays gouverné par les rusés déclarant la guerre aux intelligences, d’un pays entre les mains des nains politiques



10.

Je me souviens d’un pays où l’on assassina le printemps de Samir Kassir.



11.

Je me souviens d’un pays dépecé par les loups.



12.

Je me souviens d’un pays humilié, mais qui, un matin, se réveilla, vivant de sa jeunesse, de ses femmes, de son peuple.



Revivent les nuits beyrouthines qui s’envolent sur le bouzok de Salam.





