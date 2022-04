A la Une . Le billet Réunion-Paris a augmenté de 30% en un an

La Réunion toujours aussi mal desservie. Selon l'indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP), publié chaque mois par le ministère de la Transition écologique, les prix des billets d'avion concernant les liaisons au départ des destinations d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) vers Paris ont augmenté de 14,5% en moyenne sur un an. Parmi elles, les prix au départ de notre île vers la métropole ont littéralement explosé sur le premier trimestre 2022 comparé à l'an dernier avec plus de 30% de hausse constatée. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 17:10

Alors que le milieu de l'aérien commençait à retrouver son dynamisme d'avant-covid, il a été pris de court par le conflit russo-ukrainien qui a fait envoler les cours du pétrole mais aussi l'inflation.



Dans le détail, les prix ont chuté de 8,3% en mars 2022 comparé à mars 2021 sur les liaisons intra-métropolitaines contrairement au réseau métropole/outre-mer qui enregistre +13,5% d'augmentation au départ de Paris (+14,5% en moyenne au départ des territoires ultramarins).



Mais comme relevé par l'IPTAP, c'est bien à La Réunion où cette flambée des prix est la plus marquée. "Cette tendance touche les quatre départements mais c’est à nouveau au départ de la Réunion que les prix affichent les hausses les plus fortes, à la fois sur les liaisons intra-OM et à destination de la métropole (+ 30%)", constate le ministère.



Malgré cette dynamique négative pour l'île, le ministère tient à rappeler qu'à l’exception de la Guyane, "le niveau des prix des billets reste inférieur à ceux constatés en 2019".