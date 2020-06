Le bilan routier de la police : 125 infractions relevées ce weekend

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 25 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 05 au 07 juin 2020 permettant de relever 125 infractions dont 21 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05

(taux compris entre 0,40 et 0,82 mg / l d'air expiré)



- refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie : 01

Le 06 juin 2020 à 18h50 sur la commune de Saint-André 1 automobiliste fortement alcoolisé au volant de sa 206 a percuté une clôture après s'être endormi. Interpellé et refusant de se soumettre à l'éthylotest, il était conduit au chu de Saint-Benoît



- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 08

- refus d'obtempérer : 02



98 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également

procédé à la constatation de 104 autres diverses contraventions au code de la route

dont :



- feu rouge / stop / priorité : 12

- défaut de port de casque : 04

- excès de vitesse : 07

- défaut de contrôle technique : 09

- usage d'un téléphone au volant : 05

- autres : 67



Le 06 juin 2020 à 03h00 sur la commune de Saint-Denis 02 individus qui s'adonnaient à la pratique de "rodéos" (roues arrières et autres pratiques dangereuses) sont interpellés et conduits au commissariat de Malartic. Ils seront convoqués très prochainement. Leurs motos de grosses cylindrées sont immobilisées en vue d'éventuelles confiscations.



Dans la nuit du 06 au 07 juin 2020 et dans le cadre d'une opération "anti-pousse" sur la commune de Saint-Denis, 24 contraventions ont été dressées.