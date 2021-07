Le bilan hebdomadaire de Band Cochons

Avec seulement 6 chasseurs cette semaine, Band Cochon rassemblé 66 photos sur 8 villes. Quelques communautés de communes et mairies commencent à appliquer ce que l'on dit depuis 10 ans, déplorent les chasseurs.

quelques commentaires :

-Carton : en quoi cela est encombrant ? Sa place doit être dans le bac recyclable, pas le bord de route !

-Carrelage, fer, goni et beaucoup de restes de construction...

-Miroir en bon état.

-Aux abords de la route touristique des Makes...

-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce-que si on devait TOUT référencer, on perdrait la tête...

-Restes de pique-nique de cochons.

-Combien de cochons ont dû passer par là pour polluer à ce point ce sentier de randonnée en famille (sentier Rosthon) ?

-La totale....

-Une décharge à ciel ouvert… aux yeux de tous… un scandale

-Des déchets par dizaines sur ce terrain abandonné : bouteilles écrasées ou non, aluminium, fer, verre, polystyrène, ciment... Cela sur plusieurs dizaines de mètres carré. Il y en a pour plusieurs kilos!

-Un reste de chaise d'écolier sous la végétation. L'école la plus proche est juste à 50m.

-Sur un terrain en friche et juste au pied d'une clôture de lotissement, des restes d'étagères...

-Restes de repas de cochons en fond de parking, malgré des poubelles à quelques mètres...

-Que de déchets !!

-A droite ou à gauche, des déchets partout tout autour du Guetali du Boulevard Sud...

-A quelques mètres d'un panneau de sensibilisation, des déchets à n'en plus finir... Et c'est permanent.

-Parking communal centre équestre la pointe

-Saline les hauts, eucalyptus

-Saline les hauts, chemin bruni quel, barrage