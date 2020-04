AFP Le bilan du coronavirus s'alourdit dans plusieurs Ehpad

(AFP) Quatre établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans le Doubs, les Alpes-Maritimes l'Isère et le Puy-de-Dôme, ont annoncé mercredi une aggravation du bilan des décès parmi leurs pensionnaires victimes du coronavirus. Vingt-cinq résidents de l'Ehpad de Thise (Doubs) sont décédés vraisemblablement à cause du Covid-19, dix-neuf à l'Ehpad La Riviera de Mougins (Alpes-Maritime), neuf autres dans l'Ehpad "Les Piboles" de La Verpillière (Isère) et sept dans l'Ehpad Louis-Pasteur de Lempdes (Puy-de-Dôme). Avec ces 25 décès dans l'Ehpad de Thise, ce sont plus d'un quart des 80 résidents, d'une moyenne d'âge de 88 ans, qui sont décédés depuis la détection des premiers cas le 5 mars. A Mougins, les 19 personnes décédées depuis le 20 mars se sont révélées positives au Covid-19, a précisé l'ARS. L'Ehpad de La Verpillière comptait 64 résidents. Les 9 décès ont été enregistrés depuis vendredi dernier. A Lempdes, les 7 décès recensés depuis le 23 mars dans l'établissement de 77 lits, sont également liés au coronavirus, a indiqué le Dr Jean-Michel Calut, généraliste correspondant de l'Ehpad, en précisant craindre d'autres décès. Il fait en effet état de 19 suspicions de contamination et de trois pensionnaires dont l'état général est très altéré.



