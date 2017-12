Faits-divers Le bilan de sécurité routière du WE marqué par deux accidents dramatiques





14 délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ.



Sur le secteur de Saint-Gilles, à la traditionnelle sortie de boîtes, 200 véhicules ont été contrôlés. Une conductrice de 26 ans présentant un taux de 0,38 mg/litre circulait malgré l'annulation de son permis de conduire.



Les deux dramatiques accidents survenus au petit matin ont pour dénominateur commun l'alcool au volant.



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont quant à eux réalisé 25 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end, relevant 16 délits : 5 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 6 défauts d'assurance, et 5 défauts de permis de conduire.



La gendarmerie rappelle que le but de cette mobilisation est de faire que pour les usagers de la route, l'esprit demeure à la fête et la joie sans basculer brutalement dans le drame, la peine et la douleur.





Les motards de la gendarmerie ont relevé au total 59 infractions génératrices d'accidents graves, dont 28 alcoolémies avec des taux compris entre 0.40 mgl par litre d'air et 0,71 pour le taux le plus élevé. Un usager a été contrôlé positif au cannabis à Saint-Benoit.





