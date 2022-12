Le bilan de la Conférence Territoriale de l’Action Publique

La Conférence Territoriale de l’Action Publique s’est tenue ce vendredi 2 décembre 2022, à l’hôtel de Région, sous la présidence d’Huguette Bello, en présence, du Préfet de La Réunion, du Président du Département, des Présidents des EPCI, des Présidents des Chambres Consulaires et des Présidents des Conseils consultatifs, notamment.



Pour rappel, cette Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) a été instaurée par la loi de 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM). Elle est instituée dans chaque région de France, avec l’objectif de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales et des EPCI.



"Dans la période de crise multiforme que nous vivons, marquée par de nombreuses incertitudes et interrogations sur l’avenir, l’existence d’un espace de concertation entre l’ensemble des acteurs publics peut se révéler particulièrement précieuse", a noté la Présidente de Région, Huguette Bello, dans son discours d’introduction, "il y a une forte attente, exprimée régulièrement sous des formes diverses, d’un projet de développement global et cohérent pour La Réunion, un projet capable de fédérer, au-delà des clivages politiques ou des champs de compétences de chacun. L’idée est de se mettre d’accord sur un certain nombre de grandes priorités. Il nous appartient, en tant qu’élus réunionnais, de partager pour notre territoire une vision de l’avenir de notre île, et si possible, de parler d’une même voix" .



La Présidente Huguette Bello a annoncé qu’une Conférence Territoriale de l’Action Publique élargie serait spécialement organisée à cet effet l’année prochaine.



En ouverture de séance, la CTAP a pu entendre une communication du Président de la Chambre Régionale des Comptes, Monsieur Nicolas Pehau, sur la synthèse des actions entreprises par les collectivités suite aux observations et recommandations de la CRC.

Parmi les autres points à l’ordre du jour : le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), initié et piloté par la Région Réunion. Ce PRPGD, selon le calendrier établi, doit être mis en enquête publique au mois de juillet 2023 avant son approbation finale par l’assemblée plénière du Conseil régional en octobre 2023.



Ses principaux enjeux sont l’amélioration de la gestion des déchets de proximité et le recyclage des déchets du BTP, la résorption des dépôts sauvages et la création d’installations pour éviter l’enfouissement et respecter les engagements européens et nationaux.

Au terme d’une discussion riche et constructive, les membres de la CTAP ont émis un favorable sur les orientations de ce document.

La CTAP a également pris connaissance du nouveau Schéma Régional de Développement économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) élaboré par la Région et qui doit orienter le développement économique de La Réunion à l’horizon 2030.



Au terme d’une phase de concertation et de travaux en ateliers avec les acteurs économiques, le SRDEII fixe six priorités stratégiques : la consolidation du tissu économique réunionnais ; l’émergence d’une économie plus coopérative, inclusive et équitable ; un soutien renforcé aux filières répondant aux ambitions du territoire ; un rapprochement des mondes de la recherche et de l’entreprise pour faciliter les innovations ; l’ouverture de l'économie réunionnaise vers de nouveaux horizons pour une meilleure insertion internationale ; une plus grande coordination de l'action publique économique pour une croissance équilibrée au plus près de nos territoires.



À l’issue de cette Conférence Territoriale de l’Action Publique, Monsieur Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion, a salué la Présidente de Région "pour la tenue de ce moment important sur des sujets qui intéressent la vie des Réunionnaises et des Réunionnais. L’État est à l’écoute. Il est là pour accompagner, pour être un facilitateur. Mais quand les collectivités se prennent en main, c’est comme cela que l’on travaille le mieux pour l’avenir..."



Le Président du Département, Cyrille Melchior, a lui aussi noté "la belle initiative prise par la Région pour une démarche concertée de co-construction de l’avenir de La Réunion en plaçant l’humain au coeur de nos préoccupations..."



"Les échanges ont été très riches, avec des contributions et des propositions importantes de tous les partenaires. Nous démontrons ici que nous sommes capables de travailler ensemble pour l’avenir de La Réunion qui atteindra bientôt le million d’habitants", a conclu la Présidente de Région, Huguette Bello.