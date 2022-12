Communiqué Le bilan de la 10e édition de l’Université Rurale de l’Océan Indien

Publié le Vendredi 9 Décembre 2022

Le communiqué :



Ce vendredi 9 décembre 2022 a eu lieu la cérémonie de clôture de la Xème édition de l’Université Rurale de l’Océan Indien au site du MOCA, à Saint Denis.



Après la restitution des travaux, ont été annoncées les décisions prises lors de la conférence Coopération Régionale de l’UROI du 8 décembre 2022 :



Rodrigues



Réalisation d’un atlas de la ruralité rodriguaise en lien avec l’UROI, plateforme méthodologique ;

Immersion/organisation de séjours d’agriculteurs rodriguais à la Réunion afin d’appréhender sur le terrain l’évolution du métier ;

Nomination de Madame Patricia LEOPOLD, Directrice du bureau du cadastre de la Commission des Terres de l’Assemblée Régionale de Rodrigues, en qualité de référente permanente de l’UROI.



Madagascar

Réalisation d’un atlas de la ruralité de la Région de Tamatave en lien avec l’UROI, plateforme méthodologique ;

Initier, dans le cadre INTERREG, un accompagnement en terme d’ingénierie sur la valorisation agrotouristique du canal des Pangalanes ;



Seychelles

Adoption de la candidature de Madame Miéra SAVY, Directrice exécutive de la Division Coopération Internationale, Secrétaire Générale de la Commission Nationale de la Francophonie à l’Institut National des Seychelles pour la Culture, le Patrimoine et les Arts, en qualité de référente permanente de l’UROI.



Mayotte

Mayotte s’engage à présenter son atlas de la ruralité mahoraise.





Cette cérémonie de clôture s’est achevée avec les discours des officiels et la proposition, formulée par les autorités mahoraises, d’accueillir la prochaine édition de l’UROI à Mayotte.



