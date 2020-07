Société Le bilan de l’opération "Masques pour tous"

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vient de publier le bilan de son opération "Masques pour tous". 125 couturières ont réalisé 389 220 masques en tissu en moins de trois mois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 15:21 | Lu 263 fois





125 couturières ont reçu des boîtes à outils comprenant notamment des guides de fabrication, des listings de fournisseurs, une assistance technique, des commandes d’acheteurs publics et privés ou encore l’accès à l’achat de kits pour des masques en tissu testé prêts à découper. Parmi ces 125 professionnelles, certaines ont bénéficié d’un accompagnement en marketing digital réalisé par quatre stagiaires.



L'opération s'est achevée le 10 juillet avec un bilan plus que satisfaisant. 32 435 masques ont été fabriqués hebdomadairement, soit 389 220 masques sur 12 semaines. Les 125 couturières ont à présent une fiche personnalisée qu'il est possible de retrouver sur le site internet www.reparer.re



