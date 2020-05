Quand la notion de bien commun apparaît subitement..c' est Macron qui le souhaite à propos de la découverte d' un prochain vaccin contre le Covid19...



Mdr..déjà i mange boudin dan ventr' cochon!



Peut-être qu'il sera mis au point et mis en vente autorisée lorsque la crise sanitaire sera terminée...



Il n' en faut pas plus pour que les "théologiens" de la politique, chacun dans sa chapelle ressasse son idéologie personnelle à la gde satisfaction de leurs ouailles qui applaudissent...



Les plus bandés et les premiers à tirer, braguette ouverte, viennent de la France insoumise...



Le ministre de la Santé n' est pas resté à la traîne pour communiquer et faire connaître les sentiments attristés de Macron sur le sujet.



Tout cela au cours d' une séquence de communication orchestrée par BFMtv... c' est que le sieur Ministre a appelé à 23h le président ou directeur général du labo incriminé pour discuter de la répartition d' un vaccin prévu pour d' ici 1 an..mesurez l' urgence du coup de fil ! Quand on a envie de se donner de l' importance, hein..du cinéma politique.



C' est un bien commun à l' humanité dit le Président. Comme il va fort ! Ça doit sortir des transactions commerciales ordinaires...



Le monde est fou...



Et les gogos de croyants pour applaudir et renchérir...



Qu' en est-il des autres vaccins jusqu'à maintenant ?



Ouvrez les yeux, sortez de votre confinement..c' est terminé depuis le 11 mai.



Qu' un vaccin soit un bien commun soit !



Que fait Macron à propos des impôts qui sont le bien commun à tous les Français et pourquoi en laisse-t-il échapper une partie sous la forme d' évasion fiscale et en ne rétablissant pas l'Isf.



Les grands mots qui ne veulent rien dire en définitive.