Courrier des lecteurs Le beurre, l’argent du beurre, et les seins de la crémière….

Triste Réunion.

JL Poudroux est contre la carrière à Bois Blanc/Ravine du Trou pour des raisons purement électoralistes, Saint Paul vient de voter contre la carrière de Saint Gilles. Mais tout les réunionnais veulent une NRL sécurisée à condition de ne pas subir quelques nuisances durant quelques temps. Nuisances qui seront compensées d’une façon concertée. Tout le monde a conscience que cette route nécessite des andains de gros gabarit que l’on ne trouve pas partout. Tout le monde se rejette la patate chaude en l’envoyant encore brûlante à son voisin. « pas chez moi, mais chez lui….. ! »



Cette route est d’utilité publique et les enquêtes du même nom seront classées verticalement. Il y va de l’intérêt publique. Comment les enquêteurs peuvent-ils prendre en considération les expressions écrites d’une infime partie de la population ?



Bien sûr, je ne suis pas concerné puisque vivant dans les hauts, mais j’ai une certaine conception de l’intérêt général qui passe forcément par quelques désagréments passagers.



Nous vivons, et nous en avons un exemple là, dans un Monde assisté et égoïste.





