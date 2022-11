A la Une . Le beau temps domine ce samedi

Les températures maximales s'échelonnent entre 27 et 30°C sur le littoral, 23 à 26°C sont attendus dans les cirques et 19 à 21°C au Maïdo ou au volcan. Par N.P - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 06:15

Le bulletin de Météo France Réunion :



Les jours se suivent et se ressemblent puisque le temps est de nouveau bien ensoleillé dès le lever du jour sur tout le département, faisant vite remonter les températures encore fraîches de la nuit. En cours de matinée, les nuages de pente s'invitent au programme et s'installent peu à peu sur les contreforts de l'Ouest eu du Nord principalement.



A la mi-journée, la moitié Nord de l'île est principalement sous les nuages alors que les éclaircies résistent bien dans le Sud, dans les cirques ainsi que sur les plus hauts sommets. Cet après-midi, les débordements nuageux s'opèrent en direction du Nord et du Nord-Est et quelques averses se déclenchent sur les hauteurs associées, les cumuls de précipitations restant néanmoins peu marqués. Le beau temps perdure dans le Sud.



Les températures maximales s'échelonnent entre 27 et 30°C sur le littoral, 23 à 26°C sont attendus dans les cirques et 19 à 21°C au Maïdo ou au volcan.



Le vent de secteur Sud-Est se renforce en journée et souffle en rafales sur les côtes exposées de l'Est ainsi que de la Pointe au Sel en remontant jusque la région du Port. Des rafales comprises entre 45 et 55 km/h sont attendues cet après-midi le long des plages et entre Sainte-Rose et Saint-Benoît. Les brises prédominent ailleurs.



