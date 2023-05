Le beau pays...

Je vais vous conter, au préalable veuillez m’en excuser, une triste histoire se déroulant dans un joli petit coin de l’océan nommé Indien « l’île de la Réunion ».



Cette île devenue Française depuis 1642a été peuplée par de très nombreuses et différentes ethnies formant ainsi une diversité culturelle importante, bénéfique pour son développement. L’HISTOIRE de cette île a donc été riche des différents apports.

De bonnes choses et d’autres moins bonnes se sont donc déroulées tout au long de ce laps de temps jusqu’à nos jours. Mais c’est son HISTOIRE quoi qu’en disent certaines personnes nihilistes et on ne peut donc pas la changer au gré de son idéologie du moment.

C’est pourtant ce qui est en train de se passer dans une certaine sphère politique locale qui met en exergue son ignorance et avec autorité s’il vous plaît !



Une « petite » personne investie d’un certain pouvoir discrétionnaire, édile par son mandat, tente d’imposer, sans consultation de sa population, ses propres phantasmes politiques c’est-à-dire réécrire l’HISTOIRE de son île comme l’ont déjà fait certains dirigeants de pays un tantinet dictatoriaux. L’entêtement de cette « petite » personne à imposer de force (je fais ce que je veux, c’est moi qui décide avec l’appui de son oncle également socialiste pur et dure à son heure) sa vision du bien vivre dans sa ville cachant ainsi un certain nombre de frustrations personnelles : racisme, idéologie politique, désaveu de la France (alors qu’elle a occupé un poste de ministre au gouvernement) autoritarisme, faire parler d’elle un maximum (d’où sa présence permanente sur les ondes et la télévision) avec ses comportements de « patronne ». Bref toutes les caractéristiques de compensation d’une complexée.

Madame est-ce avec vos délires que vous rendrez « votre » ville plus attrayante, mieux gérée, et qui reconnaissante vous réélirai, parce que vous aurez déboulonné une statue ?



Je pense que vous n’avez pas compris le sens du mot « HISTOIRE » et le respect qu’on lui doit. Mais vous préférez faire fi des commentaires des historiens Réunionnais et prôner « LE MOI JE… » afin de créer un buzz malsain.



Ça sera tellement plus joli avec de nouvelles appellations

« Rue de Paris » = « Boulevard Mitterand »

« Jardin de l’État » = « Jardin Laurent Fabius »

« Rue Maréchal Leclerc » = « Rue Simangalove »

« Grand Marché » = « Centre d’éducation du PS

« Le Barachois « = » Place Antsiranana »

Etc…etc…



Peut-être que ce grand chambardement n’a d’autres motivations que de vouloir laisser la trace de votre court passage dans « l’HISTOIRE » de la Réunion, mais il n’empêche que cette « HISTOIRE » vous survivra heureusement et ne vous en déplaise.



L’humilité étant la plus belle des vertus surtout en politique contrairement à « cracher dans la soupe » qui vous a faite.