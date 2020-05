Le beau geste de solidarité d’Enseigne.re aux commerçants

"Quand on a vu que certains ont pu profiter de la crise, on s’est demandé ce qu’on pouvait faire", annonce d’entrée Denis Bruere, le gérant d’Enseigne.re. Et l’idée lui est venue rapidement : offrir des marquages au sol aux commerçants de l’île. Son entreprise, spécialisée dans le stickage publicitaire, ne produisait pas ce type de supports, mais avait la possibilité technique pour le faire.



"Dans cette période de crise, je pense qu'il faut être uni et solidaire, une opportunité ne se fait pas qu'au profit de soi, mais également au profit des autres", poursuit le chef d’entreprise. Depuis quelques semaines, Enseigne.re a déjà distribué 800 bandes d'une valeur marchande de 15e unitaire, soit 12 000€ de dons au total. Un coût totalement assuré par la société. "Nous ne recevons aucune aide pour cela", ajoute Denis Bruere.



L’entreprise a ainsi déjà pu aider les associations de commerçants de Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Leu et Saint-Joseph. "Nous préférons passer par les associations de commerçants qui peuvent grouper les différentes commandes et ainsi nous faire gagner du temps avec une seule livraison". L’entreprise ne refusera toutefois pas d’aider une entreprise individuelle, mais "le cas par cas nous fait perdre beaucoup de temps".



Enseigne.re a créé une vidéo afin de chacun puisse poser les bandes sol avec les techniques utilisées par les professionnels.