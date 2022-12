A la Une . Le bateau taïwanais Yu Feng prisonnier des récifs de Saint-Brandon avec près de 60 tonnes de diesel

Petit archipel au milieu de l'océan Indien, Saint-Brandon est l’incarnation parfaite de l’atoll désert renfermant un lagon turquoise aux eaux claires et pures. A un peu plus de 400 kilomètres des côtes de Maurice, l’archipel est inhabité, hormis la présence intermittente de quelques garde-côtes, pêcheurs et météorologues qui y vivent une partie de l'année. Par E. Moris - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 17:25





Dans ce paysage idyllique, le Yu Feng N°67, un bateau de pêche taïwanais, est actuellement prisonnier des récifs à Saint-Brandon depuis plus d'une semaine. Et tout le monde, tel Ponce Pilate, s'en lave les mains. En effet, le navire a été abandonné par son propriétaire. Ce dernier a résilié le contrat de son représentant local. Le contrat d'assurance aussi !