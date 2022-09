A la Une . Le bateau sri lankais Imula est en approche, à l'Est de La Réunion

Le bateau sur lequel a pris place des ressortissants Sri lankais continue de se rapprocher de l'île de La Réunion. Il est actuellement au large de la côte Est.

Ils sont 46 à bord et se rapprochent au rythme de 10 km/heure de leur destination : l'île de La Réunion. Le bateau de pêche Imula 0242 battant pavillon du Sri Lanka a désormais son transpondeur branché et est donc détectable par les centres opérationnels du trafic maritime. Ce vendredi matin, un navire militaire français a quitté le Port ouest pour aller à sa rencontre et l'escorter dans ses derniers kilomètres.



L'Imula 0242 navigue entre l'île Maurice et La Réunion qui sera donc son port d'accostage dans le courant de la nuit de vendredi à samedi.



Contrairement au précédent bateau de migrants qui avait accosté le 31 juillet et qui avait surpris les autorités françaises après trois années de calme plat , l'Imula 0242 a déjà fait l'objet d'un contrôle de la part des gardes-côtes mauriciens il y a deux jours. Les autorités françaises s'attendaient donc à accueillir une nouvelle fois ces candidats à l'asile en France.