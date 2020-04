International

Le baril de pétrole Américain s’effondre en dessous de 0 dollar

Le marché du pétrole est fortement secoué depuis le début de la pandémie de Covid-19. Entre les restrictions de déplacement dans le monde entier, et la paralysie de l’économie, la demande en or noir dégringole, et entraine avec elle le prix du baril. À New York, ce dernier a atteint - 37,63 dollars, son plus bas niveau jamais enregistré.



Trop de pétrole, trop peu d’acheteurs. Voilà comment résumer simplement la situation du marché de l’or noir dans le monde et notamment aux Etats-Unis.



Ce lundi, le baril américain s’est effondré en dessous du seuil de 0 dollar, pour atteindre le record historique de - 37,63 dollars. Un chiffre négatif, qui révèle la position désespérée de certains investisseurs, prêts à payer pour se débarrasser de leur pétrole.



D’autant que suite à une guerre des prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie, d’énormes quantités d’hydrocarbures à bas prix inondent le marché depuis le mois de mars.



Selon plusieurs analystes consultés par la presse américaine, la situation devrait rapidement s’améliorer dans les jours à venir.



En attendant, Donald Trump a indiqué en début de semaine vouloir profiter de cette baisse des prix pour acheter 75 millions de barils pour remplir la réserve stratégique américaine qui en contient déjà 635 millions.