Le barème des suspensions de permis se durcit à partir du 1er août

À compter de ce samedi 1er août, le barème de suspension du permis de conduire se durcit. La préfecture l'avait annoncé ce jeudi. Ce nouveau cadre réglementaire a pour objectif de "responsabiliser les usagers de la route sur les risques encourus et à les inciter à adopter un comportement conforme aux règles du Code de la route." Par Amandine Dolphin - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 13:55 | Lu 1778 fois

À La Réunion, on déplore 39 personnes décédées en 2019 sur les routes réunionnaises et 17 personnes au premier semestre 2020. Face à ce fléau, un nouveau barème départemental des suspensions administratives du permis de conduire sera adopté à compter du 1er août par Jacques Billant, préfet de La Réunion, en étroite concertation avec les procureurs de La Réunion et les forces de l’ordre.



Lorsqu’une infraction routière est commise, le préfet peut décider d’une mesure administrative de suspension provisoire du permis de conduire à l’encontre du contrevenant, dans l’attente de la décision judiciaire.



Ce qui change au 1er aout



- suspension du permis de conduire d’une durée maximale de deux mois pour les conducteurs tenant un téléphone en main en commettant en même temps une autre infraction au code de la route ;



- allongement de la durée maximale d’application de la mesure d’EAD (Éthylotest-anti-démarrage) de six à huit mois.

Alcoolémie, consommation de stupéfiants, vitesse, usage du téléphone au volant... Au 1er semestre 2020, les comportements à risque de la part des usagers de la route ont augmenté, note la préfecture. Et d'ajouter : "Beaucoup d’accidents et de drames pourraient être évités par l’adoption d’une conduite plus respectueuse."



