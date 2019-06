Le barbecue, le placebo contre le suicide !

Pour rappel, 31 policiers se sont suicidés en France depuis le début de l’année 2019. C’est beaucoup !



Mais les investigations révélées ou cachées ne nous permettent pas de dire si ces personnels sont passés à l’acte irréversible pour des raisons d’ordre privé ou pour des conditions matérielles ou organisationnelles insupportables dans l’exercice de leur fonction.



Alors, nous avons un grand cerveau, grand chef dans la hiérarchie policière, qui nous a pondu LA solution à cette situation dramatique que vivent nos policiers : le suicide ! Pus besoin de suivi psychologique, de remise en question des conditions de travail de nos policiers, un remède : la convivialité !



C’est ainsi que Eric Morvan, directeur de la Police Nationale suggère de palier cet état de fait en promouvant, je cite : "la convivialité au sein des forces de l’ordre" à travers une note de service ! Il recommande de la réinstaurer à travers des collectifs de loisirs autour d’un barbecue, d’un pique nique, d’un tournoi de pétanque, et j’en passe !



Elle n’est pas belle la vie ? Plus c…… que ça, tu meurs !

Une note de service pareille dévoile le haut niveau d’incompétence et de non prise en compte des personnels de la Police. C’est ça la France ?