Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le bal des séniors retrouve le succès 1 000 personnes participent toute la journée au traditionnel bal des séniors organisé en centre-ville ce jeudi 7 juillet 2022. Un incontournable rendez-vous mis en place par la Ville de Saint-Paul près de l’ancien Hôtel LAÇAY de 9 heures à 17 heures.





Un moment convivial placé sous le signe du partage, de l’échange et de la joie de vivre comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, venu participer lui aussi à ce moment d’unité proposé par la Municipalité dans le cadre des historiques Fêtes de juillet.



La Conseillère municipale en charge de la politique séniors, Roxanne PAUSE DAMOUR, contribue activement à cet événement populaire. La commune installe aussi un village bien-être et des ateliers de loisirs créatifs dans le jardin de l'Hôtel de Ville. L'occasion de prendre soins des séniors et du grand public venu en profiter. Cette manifestation populaire retrouve un succès immense. Au programme : bal la poussière, loto quine, ambiance musicale et concours de danse jusqu'à 17 heures…





