Le bal des faux culs !

Bien sûr, la Presse s’empare de cette vague de pseudo démissions : 72 maires quittent le navire LR ! Quelle aubaine pour les éditorialiste de journaux subventionnés !



Mais qui sont ces maires ? Grandes villes, petites villes et villages ? Nul ne le précise, à moins qu’un internaute m’en apporte le détail.

Il faut savoir que les municipales arrivent à grand pas et que nos maires pensent plutôt à leur réélection . Quoi de plus normal ?



Le principe de Macron :donner l’impression de rassembler ! Plus pervers que ça, tu meurs ! Macron joue sur tous les tableaux : un coup à Droite, un coup à Gauche, itou pour le Centre. C’est un fourre- tout intelligent, il est vrai !



« Et nos élus versatiles s’enfournent dans ce melting pot pour conserver leurs acquis et se donner bonne conscience. : « je ne suis pas un traitre qui abandonne le navire, je suis la mouvance, ainsi est la volonté du peuple » !



Et mon ….c’est du poulet ? Nous vivons là à un grand cirque qui me désole . Nous assistons à une débandade dans tous les ses sens du terme.



Mais où est l’Homme salvateur, au charisme évident, qui va donner au LR un élan rénovateur ?



La Droite LR n’est pas morte, mais elle se cherche. Laissons lui le temps. Nous avons en notre parti des personnalités de valeur.



Quant à Macron, pour moi, il n’est pas la Droite nouvelle, mais un opportuniste qui a tout compris du système et qui en abuse.



Et si les Français sont naïfs, tant mieux pour lui ! Mais tant pis pour nous !