Le bal des croisières lancé avec le Costa Victoria, pour la première fois à La Réunion

C'est sa première fois à La Réunion. Le Costa Victoria, de la compagnie Italienne Costa Croisières, accoste au Port ce jeudi matin, ouvrant le bal de la saison 2018/2019.



À bord du navire de 253 mètres, 2394 passagers, principalement européens, et 790 membres de l'équipage. Pour accueillir les croisiéristes désireux de découvrir l'île, la fédération réunionnaise de tourisme (FRT) a déployé onze intervenants. Quatre bus et deux transports pour personnes a mobilité réduites compose les navettes de la FRT, auxquelles s'ajoutent les taxis et locations de voiture.



Le navire reprendra le large en fin de journée, à 18 heures, direction Maurice.