Le baclofène officiellement autorisé pour traiter l'alcoolisme, sous certaines conditions





Une décision que l'ANSM indique avoir pris à la lumière des avis d’un groupe d’experts indépendants (CSST) et d’une commission consultative, "en raison de l’intérêt pour la prise en charge des patients en échec thérapeutique et donc d’un bénéfice pour la santé publique".



Compte-tenu des risques de ce médicament initialement prescrit comme relaxant musculaire avant d'être détourné, la posologie maximale est fixée à 80 mg/jour. Indiqué dans la réduction de la consommation d’alcool, en complément d’un suivi psychosocial, après échec des autres traitements, chez l’adulte, il doit être prescrit par un médecin.



Un suivi renforcé dès sa commercialisation est prévu. "Sur la base de cette surveillance et de l’évolution des données scientifiques disponibles, l’ANSM pourra être amenée à réviser les conditions d’utilisation du baclofène dans cette indication", indique encore l'agence du médicament.



Jusqu'ici, le baclofène bénéficiait d'une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) élaborée par l’ANSM en 2014. Cette RTU est prolongée jusqu’à la commercialisation effective de la spécialité BACLOCUR®.



Le baclofène ne pourra pas être prescrit en première intention. Il "est indiqué dans la réduction de la consommation d'alcool, en complément d'un suivi psychosocial, après échec des autres traitements, chez l'adulte", précise l'agence. Dans le cadre de cette AMM, obtenue par le laboratoire Ethypharm, le baclofène ne pourra en outre être prescrit qu'à une dose réduite (80 mg/jour au maximum). Le médicament doit aussi faire l'objet "d'un suivi renforcé" dès sa commercialisation.



Le baclofène est un médicament prescrit depuis les années 1970 comme relaxant musculaire, mais dont l'usage a peu à peu été détourné vers le traitement de l'alcoolo-dépendance. Depuis 2014, il est autorisé à cette fin, grâce à une recommandation temporaire d'utilisation (RTU). Cette autorisation était valide jusqu'en mars 2019.



