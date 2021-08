A la Une . Le "Zorro blanc" Stan Maillaud interpellé

Figure des milieux complotistes, Stan Maillaud, plus connu sous le nom de “Zorro blanc” anti-pédophiles, a été interpellé ce vendredi à Sorbiers près de Saint-Étienne notamment pour une affaire d’appel à l’insurrection et d'association de malfaiteurs. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 16:35

Recherché depuis décembre 2020 dans le cadre d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction de Cusset (Allier), suite à une enquête pour appel à l'insurrection et à la désobéissance notamment envers des gendarmes, Stan Maillaud a été interpellé ce vendredi, à Sorbiers près de Saint-Etienne (Loire), rapportent nos confrères de la presse nationale.



L'ancien gendarme mobile révoqué en raison de problèmes psychiatriques s’était mis au service de mères divorcées dont les enfants, placés chez leur père, étaient sous les griffes de "réseaux criminels pédophiles", alors que les enquêteurs mettaient en lumière les problèmes psychologiques des mères.



Son parcours l’amène à l’île de La Réunion où il s'installe en 1994. Il crée la société OPS (Organisation Privée de Sécurité) et forme des vigiles. Les méthodes musclées employées par la société de sécurité ainsi que son armement proche d'une milice lui valent un procès. En 2004, il est condamné une première fois dans cette affaire de pratiques douteuses au sein de sa société de vigiles à La Réunion.



Condamné par deux fois pour enlèvement ou projets de rapt d'enfants, mais absent à chacun de ses procès, ce combattant auto-proclamé des réseaux pédophiles bénéficiait de nombreux soutiens, persuadés de son innocence.