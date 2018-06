Le ZinfosNews de 18h - Jeudi 14 juin 2018

Mondial 2018 en Russie - Des Réunionnais de la partie

Sécurité routière - Police et gendarmerie unissent leur force

Vigie requin renforcée - Le surf de retour à Boucan et aux Roches Noires

SIDR - Un nouveau directeur général délégué nommé

Hiver austral - Restaurateurs et fromagers ont tout bon