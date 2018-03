Le ZinfosNews de 12h - Lundi 19 février 2018

Incendies du Maïdo - Des millions d'euros réclamés à P. Nirlo

Contrôles routiers - Plus de 400 infractions ce week-end

Roches Noires - Le dispositif post-attaque enclenché

Saint-Denis - Le piéton fauché plongé dans le coma

CFDT Santé Sociaux - Grève illimitée au CHU de Bellepierre

Météo - Vigilance orages pour le Nord, l'Est et le Sud-Est