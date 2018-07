Le Z'interview d'Elo avec Sundri Feeling

Lors du projet spécial Sundri Feeling en partenariat avec la SHLMR (Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modérée de la Réunion) et l’association APQL (Association Portoise Quartier Lepervanche) pour ce mois de juillet 2018. Pour donner suite aux ateliers réalisés par Sundri Feeling au sein de la SHLMR et l’APQL les mardis 4 et 18 juillet 2018.



Sundri Feeling a donné un concert le 19 juillet, accompagné de ses 2 musiciens ainsi que de la participation des enfants et adultes de l’association. C’est à cette occasion que cette merveilleuse chanteuse et chorégraphe réunionnaise a répondu à nos questions pour Zinfos974. Sundri Feeling est une artiste internationale. Sous un style Jazzi, elle vous envoûte avec sa sublime voix.



Nous retrouverons Sundri Feeling le 6 septembre à Lespas Leconte de Lisle à Saint Paul et le 8 novembre 2018 à la Cité des Arts, avec une tournée en Espagne pour octobre 2018.