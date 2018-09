Le Z'interview d'Elo : Liljooe, le Stromae réunionnais

Notre Stromae Réunionnais, l’artiste Liljooe, est un auteur et compositeur qui s’est fait découvrir en 2008. Imprégné par la culture traditionnelle de La Réunion, Liljooe a créé son rythme endémique en l’accordant avec des sons chaleureux aux vibrations de l'Afrique et de celles du Hip Hop.



C’est en 2013 que Liljooe sort un Mix Tape sous le nom de Nou sa aime anou. Les mélodies mêlent une énergie contagieuse avec des propos engagés, de joie de vivre et de mélancolie.



Conscient de la richesse infinie de l’héritage musical de La Réunion, Liljooe nous partage son dernier titre « Polimiké » dans lequel l’artiste s’empare de son rythme pour communiquer le lâcher prise sur les « ladilafé » en s’acceptant comme nous sommes, en direction vers l’éveil et la prise de conscience.