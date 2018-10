Culture Le Z'interview d'Elo : Kaloune et son nouveau titre "Funkyman Dombolo" Kaloune la lumineuse artiste internationale a séduit une fois de plus son public avec son nouveau titre Funkyman Dombolo.







Kaloune une véritable richesse artistique qui révèle et dévoile ses origines et ses convictions ainsi que sa féminitude divine à travers son apprentissage de la vie.



Digne des contes de fées avec « il était une fois » KALOUNE divine Kafrine Kouler Kafé Grand Ker dans la peau : d’une poète, d’une actrice, d’une chanteuse, d’une musicienne …



A la fois, poète : c’est en 2010 que la sortie éditée de son premier livre « Séga Bondyé Galé » a vu le jour. Son recueil de poèmes « Kayé la sirène » est sortie 5 ans après et vu le jour à son tour en 2015.



Son univers est riche en diverses originalités d’histoires, de cultures et de spiritualité accompagnée d’un mbira en voix de la sagesse à travers les temps et les horizons avec le paysage musical de Jako Maron.

L’artiste va de succès en succès, retour sur l’année 2017 : Kaloune élue meilleur espoir avec Les voix de l’Océan Indien, elle a également remporté le Prix musique de l'océan Indien. Elle a été en tête d’affiche du festival Les Francofolies de la Réunion.



Après une tournée internationale, l’artiste Kaloune en 1 mois à la Réunion sort son single FONKYMAN DOMBOLO ainsi que son super clip réalisé par l’équipe Pixel Dealer présenté le 15 octobre 2018 au Rond Batay Kok de deux canons. Elle se livre pour zinfos974.



Découvrez l’interview dans laquelle l’artiste nous dévoile son parcours, des passages de son direct lors de la projection officiel de son clip le 15 octobre 2018, ainsi que son single.

