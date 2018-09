Le Z'interview d'Elo : Grèn Sémé se dévoile avant son envol pour une tournée en Chine

Cette chaleureuse composition humaine qui forme Grèn Sémé, créé en 2006 par le chanteur et compositeur Carlo De Sacco qui au fil des années a fait germer ses graines semées.



Eh oui, un troisième album est prévu prochainement. Lors de la création de Grèn Sémé, les 5 artistes ont débuté par des premières parties de concert puis ont remporté des concours comme celui de la langue Créole, ensuite ils ont continué leurs chemins entre concerts, festival ici et ailleurs…



Grèn Sémé est bercé par la culture traditionnelle réunionnaise, entre poème du cœur et paroles à émotions fortes sur la vie, les humains, le climat. Autant de thèmes qui sont d’actualité. Elles sont portées par de fortes vibrations par Grèn Sémé.



Le groupe nous transcende sur des sons Maloya, Jazz, Electro et musique du monde, ce qui forme un son transcendant du « Maloya Evolutive » que ce groupe de 5 bel Grèn Sémé réunionnaise diffuse au monde entier.



Grèn Sémé est actuellement en Chine pour une tournée et sa de retour parmi nous le 24 septembre 2018 sur leur île intense : La Réunion.