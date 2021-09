A la Une . Le World CleanUp Day réunionnais est un succès !

L’île de La Réunion va se coucher un peu plus propre ce samedi soir grâce à plus de 2000 personnes qui se sont mobilisées dans le cadre de la journée internationale de nettoyage : le World CleanUp Day. Près de 60 points de collecte ont été organisés par des citoyens, des entreprises, des écoles, des associations, tous, sensibilisés contre la makoterie, soit trois fois plus que l’an dernier. Par NP - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 17:08

La mobilisation a été record avec plus de 2000 bénévoles engagés qui ont permis de ramasser des milliers de déchets, leur évitant ainsi d’échouer dans l’océan. Les 10 premières actions ayant donné le résultat de leur collecte ont totalisé près de 1000 bénévoles, et 2,5 tonnes ramassées. « L’adhésion à cette journée de mobilisation est encourageante. Les citoyens prennent conscience de l’urgence des enjeux climatiques et ils souhaitent s’engager. C’est très bien », se félicitent Bernard Padé et Ludovic Derose, coordonnateurs du WCUD à La Réunion.

Effectivement, les bords de chemin, les plages, les rues sont sales sur notre île et les habitudes sont difficiles à changer. Ces saletés finissent inexorablement dans l’océan. Emballages en tout genre jetés dans la nature, mobilier ou simples mégots de cigarettes sur les trottoirs, les déchets sauvages sont devenus partie prenante de notre quotidien, quel que soit l’endroit où nous nous situons. C’est dans la bonne humeur que tous ces bénévoles ont collecté tous ces objets de Saint-Benoît à Saint-Joseph. « Des pneus, des milliers de mégots, du plastique en tout genre, c’est incroyable ce que nous ramassons en si peu de temps », témoigne une bénévole qui ramasse sur la darse du Port.

Un fléau environnemental



Au-delà de l’incivisme, il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui présente un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’à atteindre des zones lointaines et moins visibles comme le fond des océans. Notez que 80% des déchets qui sont retrouvés en mer proviennent de la terre et qu’une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader. Habitants sur une île, les Réunionnaises et les Réunionnais n’ont pas à imaginer leurs déchets allant jusqu’à l’océan : on peut le constater chaque jour sur le littoral tout autour de l’île.

Une bouteille plastique met 100 ans à se dégrader

« C’est pour cela qu’une journée de collecte des déchets est importante à organiser : non seulement l’île est plus propre mais en plus, l’information a circulé, la sensibilisation à ces enjeux a été faite cette semaine », continuent les bénévoles militants. Signe encourageant et ô combien symbolique, sur les 60 points de collecte enregistrés 26% étaient organisés par des écoles et établissements scolaires : ce sont autant d’enfants qui vont désormais pouvoir changer les habitudes de leur famille.









L’association World CleanUp Day France a ete créée spécifiquement dans le cadre de la promotion de cette journée et compte des centaines de milliers de bénévoles a l’échelle nationale. Le World CleanUp Day est porté par l’ONG internationale, Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme. L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie en 2007. La journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 180 pays et plus de 20 millions de citoyens. Car oui, maintenant, il faut aller au-delà. « Nous devons modifier notre consommation. Il est important de privilégier les produits avec le moins d’emballages possible, les produits locaux. Il est important de réparer plutôt que de jeter », explique Bernard Padé.L’association World CleanUp Day France a ete créée spécifiquement dans le cadre de la promotion de cette journée et compte des centaines de milliers de bénévoles a l’échelle nationale. Le World CleanUp Day est porté par l’ONG internationale, Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme. L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie en 2007. La journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 180 pays et plus de 20 millions de citoyens.





Publicité Publicité