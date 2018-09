Le World CleanUp Day ce samedi à Saint-Paul, La Possession et au Port

Rivière des Galets : Run Handi Move -Départ du Maïdo – Canalisation des Orangers dès 7h

Saint Paul : Collège de l’Étang dès 9h

L’Hermitage : Leader Price (RDV à proximité de la passe) dès 8h

Cap la Houssaye : Club Apnée Réunion Loisir – nettoyage sous-marin et terrestre dès 8h30

Au Port, rejoignez l’opération organisée par l’association l’Avenir Dépend de Nous (ADN) sur le littoral. Rendez-vous ce samedi 15 septembre à 9h30 sur Le Port au niveau du parking de la voie de liaison portuaire face à la piscine municipale (près de l’aire de jeux).A La Possession, rendez-vous dès 8h30 sur le parvis de la mairie pour une action écocitoyenne menée par la ville et rassemblant les Z’Akteurs, les habitants, les associations, etc. tous ceux qui veulent apporter leur « coup de main » à l’édifice ! Au programme : embellissement et nettoyage de l’esplanade située juste après la pharmacie Kappauf (Angle de la rue Emmanuel Texer et de la rue Waldeck Rochet qui longe la mairie, à côté du passage souterrain menant à l’arrêt de bus).D'autres actions seront menées sur le territoire ouest :