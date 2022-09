Le World Clean up Day à Saint-Paul

Le World clean up day passe par Saint-Paul, terre attractive et écologique !La Ville s’engage dans ce combat pour préserver l’environnement littoral et maritime. Comme en témoigne l’opération organisée sur l’arrière-plage de l’Hermitage-les-Bains ce 17 septembre 2022, dans le cadre de la Semaine du développement durable. La commune fournit a ces ambassadeurs de l’environnement des sacs poubelle pour ramasser les déchets non recyclés, des sacs translucides pour récupérer les déchets recyclables et des paires de gants. L’Adjointe au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie SALLÉ, participe aussi à ce geste citoyen pour la planète.