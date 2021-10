A la Une .. Le WoW Creative Festival débarque ce dimanche au Barachois

Du 24 au 31 octobre, venez flâner dans un espace artistique éphémère sur le Barachois et découvrir des créations d'artistes locaux et internationaux. Au programme, des installations éphémères, des performances sur containers, des installations urbaines, des expositions, de l’art digital, de la street food. Par NP - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:18





Le WoW Creative Festival va se dérouler du 24 au 31 octobre 2021de 10H à 22H et propose de faire découvrir des créations d’artistes locaux et internationaux au Barachois grâce à des installations éphémères, des performances sur containers, des installations urbaines, des expositions, de l’art digital, de la street food.



Dans cet univers créatif éphémère, les curieux trouveront sur leur chemin, une installation monumentale, un cubitainer digital, un bassin lumière, une installation interactive, un écran d’art digital, une exposition d’artistes locaux, un corner effets de matière, une boutique éphémère, six installations street-art.



Mais également des artistes et intervenants : Bandi, Bian.K, Blindoff, Clément Striano, Den XL, Emma Di Orio - Artiste associée de Constellation - ainsi que des expositions d'artistes locaux par l’association ITAC (Dé)peindre - un autre regard sur les déchets, Lazoo, Marko93, Nilko, Stohead, M33550336, Patrice Olivier Acardy, Stage OI.



Radio Nova sera en direct du Barachois tous les jours de 18h à 21h.



