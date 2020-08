A la Une . Le Wakashio se serait rapproché des côtes mauriciennes pour capter du wi-fi

L’équipage du vraquier japonais le Wakashio était interrogé hier par les autorités mauriciennes, alors que le navire se vide toujours de son fioul dans le lagon de la Pointe d’Esny. Les enquêteurs tentent de comprendre comment le bateau de 300 mètres n’a pu éviter de rentrer en collision avec la barrière de corail. Selon les premières auditions, l’équipage célébrait un anniversaire à bord au moment de l’impact. Le navire lui, se serait rapproché de la côte pour capter un réseau wifi. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 13:22 | Lu 1243 fois

Que faisait le Wakashio si près de la côte, et pourquoi n’a-t-il pas rectifié sa route ? La question est sur toutes les lèvres de nos voisins mauriciens.



Les circonstances du naufrage du vraquier japonais restent floues. Sur l’île soeur, les autorités ont débuté les auditions de l’équipage pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé ce jeudi 25 juillet.



Selon les médias locaux Lexpress.mu et Defimedia.info, quatre marins entendus ce lundi auraient confié qu’un anniversaire aurait été célébré à bord par l’équipage au moment de l’échouage.



D’autre part, le navire aurait manoeuvré dangereusement près de la côte mauricienne simplement pour tenter de capter une connexion wi-fi.



Ces premiers éléments d’explication doivent encore être confirmés par les autorités mauriciennes, mais ils semblent déjà tellement dérisoires en comparaison avec la catastrophe écologique qui se joue actuellement sur la côte sud-est de l’île.



Ces scénarios font actuellement l'objet de questions adressées par des parlementaires mauriciens au gouvernement qui devrait indiquer si, oui ou non, cette thèse qui prête pour l'heure à sourire est bel et bien à l'origine de l'échouage.



Charlotte Molina

