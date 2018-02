<<< RETOUR CIVIS

Le WEBCUP CAMPUS Saint-Pierre ouvre ses portes





Le Webcup Campus est l’aboutissement de 2 années de travail. Dans sa mission associative de faire monter en compétence les réunionnais dans le numérique et l’entrepreneuriat, le Webcup Campus est donc le premier lieu physique à la Réunion où chacun, de 8 à 88 ans peut venir se former au code, aux jeux, à la robotique, à l’impression 3D et bien plus encore !



L’association WEBCUP organise une journée portes ouvertes pour l’inauguration du WEBCUP CAMPUS situé Rue Bory Saint Vincent à Saint-Pierre (en face de l’hôtel des Impôts).



Le Webcup Campus est un espace dédié à tous les dispositifs de formation modularisés combinant les ressources numérique et multimédia, l’interactivité des environnements digitaux et l’encadrement humain nécessaire aux apprentissages et à leur validation dans les divers champs d’intervention de l’association WEBCUP.



C’est un lieu de rencontre, d’information, de formation, d’accompagnement, fablab solidaire orienté vers le numérique et l’innovation dédié aux publics prioritaires mais ouvert à tous les publics intéressées par le numérique, l’innovation et l’entreprenariat.

Ainsi, la journée du samedi 10 février sera consacrée à l’accueil du public de 9h à 17h. Pour cette occasion, l’association fera découvrir les activités proposées au sein du WEBCUP CAMPUS sous forme de mini ateliers de découverte, accessibles aux jeunes dès 8 ans, adultes et séniors !



Il s’agit d’une occasion de prendre tous les renseignements utiles, sur place, le public sera accueilli et dirigé. Il sera d’ailleurs possible de s’inscrire au WEPCUP CAMPUS au cours de cette journée.



Plusieurs ateliers à partir de 8 ans seront organisés, assurés par les formateurs de la WEBCUP présentant les thématiques suivantes



#CODING Création de applications Web et Mobile

#JEUX Création de Jeux numériques

#ROBOTS Création de robots connectés

#3D Création d’objets 3D



Et également des ateliers d’initiation aux outils numériques et d’accompagnement des formalités en ligne.



A la suite de cette grande journée d’ouverture, le Webcup Campus sera donc ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h afin de proposer quotidiennement ses cours de coding, jeux, robotiques 3D et fablab solidaire auprès des enfants, jeunes, adultes et séniors.





Contact : La Team Webcup

contact@webcup.fr



Tél : 06 92 01 22 14

www.webcup.fr

WEBCUP CAMPUS situé Rue Bory Saint Vincent à Saint-Pierre

(en face de l’hôtel des Impôts).

Forte de son expertise depuis bientôt 10 ans dans le développement du numérique et de l’entrepreneuriat innovant, notamment au travers de ses manifestations phares "Webcup – 24H pour développer un site internet" et "Startupweekend - 54H pour créer son entreprise innovante", l’association Webcup ouvre son premier Webcup Campus afin de pouvoir accueillir tous les publics tout au long de l’année.Le Webcup Campus est l’aboutissement de 2 années de travail. Dans sa mission associative de faire monter en compétence les réunionnais dans le numérique et l’entrepreneuriat, le Webcup Campus est donc le premier lieu physique à la Réunion où chacun, de 8 à 88 ans peut venir se former au code, aux jeux, à la robotique, à l’impression 3D et bien plus encore !L’association WEBCUP organise une journée portes ouvertes pour l’inauguration du WEBCUP CAMPUS situé Rue Bory Saint Vincent à Saint-Pierre (en face de l’hôtel des Impôts).Le Webcup Campus est un espace dédié à tous les dispositifs de formation modularisés combinant les ressources numérique et multimédia, l’interactivité des environnements digitaux et l’encadrement humain nécessaire aux apprentissages et à leur validation dans les divers champs d’intervention de l’association WEBCUP.C’est un lieu de rencontre, d’information, de formation, d’accompagnement, fablab solidaire orienté vers le numérique et l’innovation dédié aux publics prioritaires mais ouvert à tous les publics intéressées par le numérique, l’innovation et l’entreprenariat.Ainsi, la journée du samedi 10 février sera consacrée à l’accueil du public de 9h à 17h. Pour cette occasion, l’association fera découvrir les activités proposées au sein du WEBCUP CAMPUS sous forme de mini ateliers de découverte, accessibles aux jeunes dès 8 ans, adultes et séniors !Il s’agit d’une occasion de prendre tous les renseignements utiles, sur place, le public sera accueilli et dirigé. Il sera d’ailleurs possible de s’inscrire au WEPCUP CAMPUS au cours de cette journée.Plusieurs ateliers à partir de 8 ans seront organisés, assurés par les formateurs de la WEBCUP présentant les thématiques suivantes#CODING Création de applications Web et Mobile#JEUX Création de Jeux numériques#ROBOTS Création de robots connectés#3D Création d’objets 3DEt également des ateliers d’initiation aux outils numériques et d’accompagnement des formalités en ligne.A la suite de cette grande journée d’ouverture, le Webcup Campus sera donc ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h afin de proposer quotidiennement ses cours de coding, jeux, robotiques 3D et fablab solidaire auprès des enfants, jeunes, adultes et séniors.Contact : La Team WebcupTél : 06 92 01 22 14WEBCUP CAMPUS situé Rue Bory Saint Vincent à Saint-Pierre(en face de l’hôtel des Impôts). CIVIS Lu 50 fois





Dans la même rubrique : < > Collecte exceptionnelle des bacs verts sur Cilaos Le ramassage des bacs verts à Cilaos ne se fera pas samedi