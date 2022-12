Le Village de Noël débarque à Saint-Gilles-les-Bains

Spectacle pour enfants, marché de Noël sur la place Paul Julius Bénard, déambulation dans la ville, animations musicales, stand du Père Noël, Photo cabine… L’Association des commerçants de Saint-Gilles Bassin de vie. Profitez des bonnes affaires et dénichez des cadeaux originaux pour les fêtes ! Et encore plus de surprises vous attendent au Port de Saint-Gilles ! Alon’ bat un karé !