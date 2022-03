Le Vieux Continent est en crise, la République est en crise, le Monde est en crise et nous sommes démunis devant les atrocités de la guerre en Ukraine. Nous sommes envahis par la colère et la honte de notre impuissance devant la folie d’un président devenu paranoïaque ! Il y aura un après et plus rien ne sera comme avant, cette agression russe et l’envahissement d’un état souverain et démocratique.



Que signifie démocratie ? Aristote qualifie de démocratie un régime dont le principe fondamental repose sur…la liberté, c’est le seul régime où l’on a la liberté en partage, dans lequel on peut être tour à tour gouvernant et gouverné.



La démocratie existe lorsque le peuple est souverain, c’est bien pour cette raison que Vladimir Poutine se dit l’ennemi de la démocratie ; les dictatures, les oligarchies sont le contraire d’une démocratie. L’URSS était loin d’un modèle démocratique, et l’Ukraine d’alors, enfin libérée après la chute du bloc soviétique, ne veut pas de retour en arrière, son peuple a élu Volodymyr Zelensky dans les règles d’une démocratie. Et le président russe a mal évalué la volonté des Ukrainiens à vouloir rester une démocratie, la guerre qu’il a initiée n’a fait qu’exacerber leur sentiment de souveraineté, de liberté et de solidarité, ainsi qu’un lien d’unité au sein d’une Europe dont ces derniers principes ont bien été mis à mal depuis le début de l’accueil des migrants.



Faudra-t-il repenser les démocraties européennes et occidentales, faudra-t-il repenser l’Europe ? Et surtout apprendre de cette guerre pour enfin savoir comment un homme seul qui semble avoir perdu la raison, aussi puissant soit-il, peut-il s'autoriser en 2022 à détruire des vies, des lieux d’histoire, des villes, juste en levant un doigt, comme pour assouvir un caprice de déséquilibré’.



Il y aura effectivement un après, lorsque ce chef d’État devra rendre des comptes à la communauté internationale, lorsque le peuple russe reniera ce gouvernant, lorsque la Russie exigera sa propre démocratie.