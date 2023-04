Communiqué Le Vesak, grande fête bouddhiste, célébrée le 6 mai à Saint-Pierre

Samedi 6 mai, Saint-Pierre accueille les célébrations du Vesak qui célèbrent la mort à la naissance et l'éveil du Bouddha. Par Zinfos 974 - Publié le Samedi 29 Avril 2023 à 09:13

Le communiqué:



Cette fête célèbre une naissance : la transformation d'un homme ordinaire, Siddhartha Gautama, en un être éveillé, c'est-à-dire un Bouddha. En tant qu'événement fondateur, elle est célébrée par toutes les différentes branches du monde bouddhique au-delà de leurs diversités. En proclamant cette journée internationale en 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a considéré que cette célébration permettait à l'Organisation de saluer la contribution que le bouddhisme, l'une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2 500 ans et continue d'apporter à la spiritualité de l'humanité.



C'est l'occasion pour les bouddhistes de s'ouvrir à tous dans un esprit de tolérance, de compassion, de joie et de porter publiquement leurs valeurs de non-violence, d'amitié entre les peuples, de paix dans le monde et d'harmonie avec la nature.



Cette année, le Vesak sera célébré à Saint-Pierre, à la salle "Le Joyau des Songes", 1 rue de L'Entre-Deux, 97410 Saint-Pierre.



Le 6 mai permettra au public réunionnais de mieux connaître le bouddhisme et les différentes traditions vivantes sur son île grâce à cette journée "porte-ouverte" pendant laquelle seront proposés :



des ateliers de méditation des différentes traditions,

une conférence "Comment les enseignements du Bouddha nous aident à cultiver la paix",

des stands pour rencontrer les associations bouddhistes présentes sur l'île,

une pratique commune de Chenrezig

un repas partagé, chacun apporte un plat végétarien.

C'est avec joie que la "Présence bouddhiste" (l'union des diverses traditions/écoles bouddhistes de l'île de La Réunion) vous convie à cet événement.



Que le Vesak 2023, à La Réunion, placé sous le signe de l'ouverture du cœur et de l'esprit, soit l'occasion d'un partage fraternel avec tous dans le Dharma du Bouddha.



Programme de la journée du Vesak :

Entrée libre et gratuite



10h00 : Ouverture accueil

10h30-10h45 : Présentation/ouverture du Vesak

10h45-11h00 : Méditation de 10 minutes

11h00 : Conférence publique "Comment les enseignements du Bouddha nous aident à cultiver la paix"

12h30 : Méditation marchée de 20 minutes, Chân Pháp Khê

13h00-14h15 : Repas végétarien partagé avec ce que chacun aura apporté.

14h20-14h50 : Intervention Zazen, To Zanmai

14h55-15h25 : La pratique de Tonglèn (association Gyeltsabje)