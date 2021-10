Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Vaccinobus vous attend au Marché forain – Front de mer le vendredi 22 octobre !



Il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous de 7h à 17h. Médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes souhaitant se faire vacciner.

Les documents à fournir :

– Carte vitale ou attestation de droits, carte d’identité,

– Prescription médicale du médecin traitant (pour les femmes enceintes),

– Autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -17 ans)

– Résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

Pour plus d’informations,

Les opérations Vaccinobus permettent un accès plus simple à la vaccination, sans rendez-vous, et une rapidité de prise en charge. La prise de RDV pour l’injection de la 2ème dose (ou 3ème dose pour les publics concernés) se fait avec l’équipe du vaccinobus, dans le centre de vaccination de son choix.

Les personnes concernés : Toute personne à partir de 12 ans

La vaccination des mineurs (12-17 ans) se fait sur autorisation parentale avec le vaccin Pfizer-BioNTechet. Elle n’est pas recommandée aux adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d’une infection par la Covid-19.

