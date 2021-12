Le Vaccinobus s’arrête le 3 janvier 2022 à l’Hermitage !

Le Vaccinobus poursuit sa tournée dans toute l’île et s’arrête le lundi 3 janvier 2022 sur le mail Rodrigues à l’Hermitage. Il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous de 8h30 à 18h. Médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes souhaitant se faire vacciner. (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel pour les personnes concernées).



Les documents à fournir :

– Carte vitale ou attestation de droits, carte d’identité,

– Résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

– Pour les mineurs :

• autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -15 ans)

Elle doit être remplie et signée à l’arrivée dans le centre de vaccination.

• Carte vitale des parents ou leur propre carte