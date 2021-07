Le Vaccinobus s’arrête à Savanna jusqu’au 7 juillet !

Le Vaccinobus poursuit sa tournée dans toute l’île et s’arrête dès le lundi 5 juillet sur le parking du Run Market à Savanna. Jusqu’au 7 juillet de 9h à 19h, il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous. Toute la journée, médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes.



Les documents à fournir :

– Carte vitale ou attestation de droits, carte d’identité,

– Prescription médicale du médecin traitant (pour les femmes enceintes),

– Autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -17 ans)

– Résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.



Pour plus d’informations, cliquez ici.



Les opérations Vaccinobus permettent un accès plus simple à la vaccination, sans rendez-vous, et une rapidité de prise en charge. La prise de RDV pour l’injection de la 2ème dose (ou 3ème dose pour les publics concernés) se fait avec l’équipe du vaccinobus, dans le centre de vaccination de son choix.



Les personnes concernés :