Communiqué Le Vaccinobus poursuit sa tournée jusqu’au 30 juin

Pour "faciliter davantage l’accès à la vaccination aux Réunionnais", l’ARS La Réunion, en lien avec les communes, propose de nouveau le dispositif de vaccination mobile, le Vaccinobus, dès le 17 mai jusqu'au 30 juin 2022. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 17:47

Les prochains arrêts du Vaccinobus

L'accueil se fait sans rendez-vous, de 8h30 à 18h :



Jeudi 23 juin à Saint-Louis Gare routière



Samedi 25 juin à Saint-Pierre Centre commercial Mr Bricolage

(ZAC Canabady)



Lundi 27 juin à Saint-Paul Eglise du Guillaume



Mardi 28 juin au Port Centre commercial Cap Sacré Coeur



Mercredi 29 juin à Saint-Benoît Place de la Mairie



Jeudi 30 juin à Saint-Joseph Centre commercial Leclerc Les Terass



Comment se passe la vaccination ? Les personnes souhaitant se faire vacciner seront prises en charge par un médecin et des infirmiers.

Les vaccins Pfizer-BioNtech et Nuvaxovid de Novavax seront proposés en fonction des situations :



Après l'injection du vaccin, la personne devra rester au moins 15 minutes au repos avant tout départ.

Quels sont les documents à fournir ? - carte vitale ou attestation de droits

- carte d'identité

- résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 3 mois.

- personne mineure :

• autorisation parentale (pour les mineurs de 5 -15 ans)

Elle doit être remplie et signée à l’arrivée.

• Carte vitale des parents ou leur propre carte