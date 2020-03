Courrier des lecteurs Le Trou de l’Océan

Nous entendons souvent parler du « trou de la Sécu » ou du « trou dans la couche d’ozone ».

Toute proportion gardée, à l’Ile Maurice, on connaît « Trou d’Eau Douce ». A la Réunion, nous avons ce site admirable qu’est le « Trou de Fer », ou la jolie plage de « Trou d’Eau ».

Depuis, maintenant 12 ans, soit deux mandats de la municipalité actuelle, les Dionysiens, ont aussi leur trou. Ce trou que l’on pourrait appeler « Trou de l’Océan », n’est pas (quelques touristes pourraient s’y méprendre) un site archéologique protégé, afin de retrouver les vestiges des premiers habitants de Saint-Denis.

Ce n’est pas non plus, pour paraphraser le poète Rimbaud « un trou de verdure où chante une rivière », mais c’est bien un trou plein de poussière que borde notre Océan Indien, cette fois désenchanté.

Plusieurs définitions de « pôle » sont proposées par le Dictionnaire : - Le pôle c’est chacune des extrémités de l’axe imaginaire de rotation de la Terre - Ce qui attire l’attention, un centre d’intérêt - On parle d’axe, de bout, de sommet - Pourquoi pas de pôle position soit de position de tête…

Vous l’avez compris, rien de tout cela du « Pôle Océan ».

Au lieu d’être un pôle, c’est surtout une béance, une tache dans le paysage, une sorte de dépression, un signe d’abandon, une désertification tant humaine, qu’économique, culturelle, patrimoniale … Un gâchis !

Alors le 15 et le 22 mars, ayons en mémoire tous ces petits commerçants, ces petits artisans … qui ont été expropriés, tous ces logements certes parfois insalubres, qui ont été détruits mais qui n’ont surtout jamais été remplacés, n’oublions pas ces vendeurs de bonbons piments, de samoussas, ces marchands de tissus, de marmites en fonte, de pièces autos …

N’oublions pas ce quartier que l’on a rasé, aux habitants à qui on a vendu du rêve, que l’on a, in fine, floués. Le 15 et le 22 mars gardons nous du trou de mémoire, sinon ce Pôle Océan, cette béance risque de durer encore 6 ans voire devenir abyssale. Dominique Pothin Lu 71 fois







Dans la même rubrique : < > Lettre ouverte aux candidat(e)s municipales du Territoire Ouest Groupe de parole de l’UNAFAM : Samedi 7 mars 2020 à 10h00 à la Maison des Usagers de l’hôpital de Saint-Pierre