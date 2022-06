Le Trokali de Saint-Laurent est ouvert

Nous vous rappelons que le Trokali de Saint-Laurent (La Possession) a rouvert ses portes.



Le Trokali est un espace de brocante gratuite du TCO. Vous pouvez y récupérer ou déposer des objets en bon état pour leur donner une deuxième vie.



C’est la fin de l’année scolaire : faites le tri !



Apportez vos livres et effets scolaires encore en bon état et qui ne vous servent plus dans l’un de nos 5 Trokali.