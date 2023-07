Le Trokali Mobile sera à Dos d’Âne, ce samedi 29 juillet

Trop d’objets chez vous ? Ne jetez plus ce qui peut être réutilisé et apportez-les plutôt au Trokali.



Jouets, vêtements, livres… échangez ou donnez les objets que vous n’utilisez plus. Vous ferez des heureux !



Le troc avec le Trokali, le truc gagnant pour préserver l’environnement et notre porte-monnaie !