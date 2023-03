Communiqué Le Tribunal de Saint-Pierre et l’Université s'allient en faveur de l’insertion des étudiants en droit

Par LG - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 17:36





• Mentorat : Avec pour objectif de permettre un échange et une découverte professionnelle, dans l’intérêt de l’orientation professionnelle de l’étudiant, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pourra proposer un « Mentorat » aux étudiants inscrits à la Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La Réunion en troisième année de licence en droit sur le campus du Tampon. Jérôme GARDODY : "Cet engagement entre nos établissements vient conforter la logique de partenariats avec le tissu socio-économique et institutionnel initiée depuis quelques années par l'Université de La Réunion. Nos formations en droit et notamment les prépa Talents, visent l'excellence. Pour nos étudiants - notamment de licence 2e et 3e année - pouvoir côtoyer, observer et apprendre des métiers de la justice est un atout extraordinaire. En outre, ce partenariat permet un ancrage dans le sud au bénéfice de nos étudiants du campus du Tampon." Chefs de juridiction : "Nous sommes très heureux de pouvoir formaliser la collaboration qui existe déjà entre le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et l’Université de La Réunion, dont les objectifs sont de renforcer l’accueil des étudiants en droit dans la juridiction, développer leur culture juridique et leur connaissance du milieu judiciaire, et favoriser des vocations. L’éventail large des actions prévues par la convention permettra au fur et à mesure de faire vivre ce partenariat et de l’adapter aux besoins et évolutions liés au parcours des étudiants réunionnais et du monde judiciaire. Enfin, cette convention illustre la volonté de décloisonnement de nos institutions. Une ouverture de nature à favoriser les synergies locales. " Le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre et l’Université de La Réunion ont signé ce vendredi 23 mars un partenariat s’inscrivant dans une volonté commune d’information, de formation et de professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers les métiers de la justice et plus particulièrement ceux de la Faculté de Droit et d’Économie.En présence de Monsieur Jérôme GARDODY, Vice-président du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie étudiante, représentant Monsieur Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion, de Monsieur Bertrand PAGES, Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre et de Madame Caroline CALBO, Procureure de La République, les parties ont officialisé leurs engagements respectifs et notamment :• L’information des étudiants sur les métiers de la justice : participation aux Journées métiers de l’Université• La participation des magistrats et fonctionnaires aux formations : des magistrats et fonctionnaires du Tribunal s’engageront sur l’animation de conférences relatives à l’actualité du Tribunal ainsi qu’au sein des différentes préparations aux concours (les formations « Prépa Talents » du service public notamment).• Offre de stages : Afin de contribuer à la préparation et à la professionnalisation des étudiants qui souhaitent se présenter aux concours des métiers de la justice, des stages courts (moins de deux mois) seront proposés aux étudiants.• Mentorat : Avec pour objectif de permettre un échange et une découverte professionnelle, dans l’intérêt de l’orientation professionnelle de l’étudiant, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pourra proposer un « Mentorat » aux étudiants inscrits à la Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La Réunion en troisième année de licence en droit sur le campus du Tampon.