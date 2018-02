Le Tribunal administratif rejette le recours de Jean-Paul Virapoullé

Le Tribunal Administratif vient de s'exprimer en faveur de Sydne dans le marché conclu avec Inovest, pour le développement du tri optimisé dans le Nord et l'Est.



Effectivement, Sydne, Syndicat de traitement des déchets collectés par la CINOR et la CIREST, a anticipé la limitation de l'enfouissement à La Réunion et développe un marché de tri optimisé alternatif.



Jean-Paul Virapoulé, Président de la CIREST et Vice-Président de Sydne avait déposé un référé suspension.



Aujourd'hui, le Tribunal Administratif vient de rendre sa décision et confirme que ce marché est en totale conformité avec le Code des marchés publics.



Contracté pour 15 ans, ce contrat va assurer le traitement de 2 100 000 tonnes de déchets.



Cette démarche est l'aboutissement d'une négociation de plusieurs mois, à laquelle des élus du Sydne, dont Jean-Paul Virapoulé, ont été associés. Cette décision va permettre le bon déroulé de ce projet qui va dans l'intérêt de la préservation environnementale de notre île.