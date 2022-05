A la Une . Le Tresta Star sous les étoiles

Publié le Vendredi 27 Mai 2022





Images : Un nom hors du commun: “Tresta” veux dire confiance et “Star” signifie étoile! La confiance aux étoiles et il faut dire que malgré le malheur qui s’est abattu sur ce bateau, les marins ont eu raison de croire en leur bonne étoile qui a veillé sur eux. Sains et saufs , ils ont rejoint la terre ferme.Fort de cette histoire les étoiles brillent toujours au dessus du pétrolier souteur. Son avenir est maintenant dans les mains des hommes et de dame nature !Images : DroneCopters974